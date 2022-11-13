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  • Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекорд

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекорд

Сегодня 16:18
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Украинский снайпер приблизился к мировому рекорду.

Новости Днепра про Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекорд

Украинский спецназовец из подразделения «Омега» Нацгвардии Украины точным выстрелом ликвидировал окупанта, который передвигался на расстоянии 2710 метров. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Теперь он занимает 2-е место в мировом рейтинге. Мировой рекорд принадлежит канадскому снайперу, выстрел которого уничтожил цель на дистанции в 3540 метров при выполнении задания в Ираке.

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Новости Днепра про Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекордУкраїнська Новости Днепра про Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекордРусский

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