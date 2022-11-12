Известный британский художник нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке

Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.

Фото работы он опубликовал в своем Instagram.

Есть еще два граффити, которые недавно появились в Бородянке и Ирпене – по стилю очень похожи на работы Бэнкси.

В Ирпене на разрушенном доме, прямо над дыркой от снаряда нарисована еще одна маленькая гимнастка.

А второе граффити в Бородянке изображает маленького мальчика в кимоно, бросающего на землю взрослого дзюдоиста.

Авторство этих работ Бэнкси пока не подтвердил.

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