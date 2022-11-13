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  • Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекорд

Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекорд

Сьогодні 16:18
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Український снайпер наблизився до світового рекорду.

Новости Днепра про Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекорд

Український спецпризначенець з підрозділу “Омега” Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710 метрів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Тепер він посідає 2 місце у світовому рейтингу. Світовий рекорд належить канадському снайперу, постріл якого знищив ціль на дистанції в 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку.

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Новости Днепра про Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекордУкраїнська Новости Днепра про Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекордРусский

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