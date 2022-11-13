Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 2,7 кілометрів та майже встановив світовий рекорд

Український спецпризначенець з підрозділу “Омега” Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710 метрів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Тепер він посідає 2 місце у світовому рейтингу. Світовий рекорд належить канадському снайперу, постріл якого знищив ціль на дистанції в 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку.
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