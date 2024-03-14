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Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

Сегодня 14:22
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Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег, выделенных на оборону.

Новости Днепра про Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

Комитет избирателей Украины проанализировал данные бюджетных расходов областных центров и города Киева на Силы обороны в 2023 году. Результаты анализа активисты опубликовали на своей Facebook-странице.

Лидер по количеству помощи – Киев. По данным КГГА, в поддержку Сил обороны столица выделила около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.

За столицей следует Днепр, который потратил на помощь войску 1,6 миллиарда гривен.

В ТОП-5 вошли также:

  • Хмельницкий – 1,5 млрд грн
  • Житомир – 1,3 млрд
  • Одесса – 1,1 млрд

Новости Днепра про Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

В общей сложности облцентры направили на оборону 19,5 миллиарда гривен. При этом доля столицы составляет 45,6% общих расходов областных центров. Взнос Днепра, занявшего вторую строчку рейтинга, — 8,3%. Доля Хмельницкого – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одессы – 5,9%.

Данные собирали из открытых источников и по запросам, которые активисты разослали городским советам всех областных центров Украины и Киевской городской государственной администрации. Ответы получили от 13 городов: Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, Черновцы, Чернигов, Ровно, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород.

Информацию об объемах помощи от остальных облцентров было взято из открытых данных.

Новости Днепра про Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

 

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