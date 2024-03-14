Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег, выделенных на оборону.

Комитет избирателей Украины проанализировал данные бюджетных расходов областных центров и города Киева на Силы обороны в 2023 году. Результаты анализа активисты опубликовали на своей Facebook-странице.

Лидер по количеству помощи – Киев. По данным КГГА, в поддержку Сил обороны столица выделила около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.

За столицей следует Днепр, который потратил на помощь войску 1,6 миллиарда гривен.

В ТОП-5 вошли также: