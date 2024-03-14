Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони

Комітет виборців України оприлюднив рейтинг обласних центрів за обсягами грошей виділених на оборону.

Facebook-сторінці. Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на Сили оборони у 2023 році. Результати аналізу активісти опублікували на своїй

Лідер за кількістю допомоги – Київ. За даними КМДА, на підтримку сил оборони столиця виділила близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

За столицею йде Дніпро, який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень.

До ТОП-5 увійшли також:

Хмельницький – 1,5 млрд грн

Житомир – 1,3 млрд

Одеса – 1,1 млрд

Загалом облцентри спрямували на оборону 19,5 мільярда гривень. При цьому частка столиці складає 45,6% спільних витрат обласних центрів. Внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, – 8,3%. Частка Хмельницького – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одеси – 5,9%.

Дані збирали з відкритих джерел та за запитами, які активісти розіслали міським радам всіх обласних центрів України та Київській міській державній адміністрації. Відповіді отримали від 13 міст: Київ, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Рівне, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород.

Інформацію про обсяги допомоги решти облцентрів взяли з відкритих даних.

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