Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони - Днепр Инфо
Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони
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Сегодня 14:22

Комітет виборців України оприлюднив рейтинг обласних центрів за обсягами грошей виділених на оборону.

Новости Днепра про Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони

Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на Сили оборони у 2023 році. Результати аналізу активісти опублікували на своїй Facebook-сторінці. 
 
Лідер за кількістю допомоги – Київ. За даними КМДА, на підтримку сил оборони столиця виділила близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.
 
За столицею йде Дніпро, який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень.
 
До ТОП-5 увійшли також:
 
  • Хмельницький – 1,5 млрд грн
  • Житомир – 1,3 млрд
  • Одеса – 1,1 млрд

Новости Днепра про Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони

Загалом облцентри спрямували на оборону 19,5 мільярда гривень. При цьому частка столиці складає 45,6% спільних витрат обласних центрів. Внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, – 8,3%. Частка Хмельницького – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одеси – 5,9%.
 
Дані збирали з відкритих джерел та за запитами, які активісти розіслали міським радам всіх обласних центрів України та Київській міській державній адміністрації. Відповіді отримали від 13 міст: Київ, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Рівне, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород.
 
Інформацію про обсяги допомоги решти облцентрів взяли з відкритих даних. 
 

Новости Днепра про Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборони

 

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Новости Днепра про Дніпро серед міст-лідерів за обсягами допомоги Силам оборониУкраїнська

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