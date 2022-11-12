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Пес Крым, который пережил ракетный удар по Днепру, умер

Сегодня 14:06
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В ночь на 29 сентября вражеская ракета упала на частный дом в Днепре.

Новости Днепра про Пес Крым, который пережил ракетный удар по Днепру, умер

Тогда погибла вся семья – бабушка, мама и двое детей. Чудом выжил старый пес Крым, которого нашли спасатели на развалинах дома.

Собаку забрали и лечили в КП «Зооконтроль». К сожалению, сегодня стало известно, что Крым умер.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов, – написал он.

Новости Днепра про Пес Крым, который пережил ракетный удар по Днепру, умер

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