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  • «Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить

«Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить

Сегодня 09:01
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Марку презентуют в декабре непосредственно в Херсоне.

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11 ноября – исторический день для нашей страны. Наши защитники освободили город Херсон.

В связи с этим «Укрпочта» объявила о запуске новой почтовой марки «Херсон — это Украина».

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

По его словам, на новой почтовой марке можно будет увидеть один из символов Херсонщины — арбуз с дополнительными художественными сюжетами. Кроме того, он добавил, что к марке выпустят конверт, на котором будет изображено, как украинский солдат «вкладывает ломтик арбузика». Также будет выпущена открытка «Херсон — это Украина».

Сегодня (11.11, — ред.) стартует предзаказ, а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре. Может, я сделаю это как и. о. директора Херсонской дирекции, хотя, зная нашу команду и скорость возобновления работы «Укрпочты», это вряд ли, потому что мы возобновим там свою работу значительно раньше, — заявил Смелянский.

Забронировать заказ можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона.

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