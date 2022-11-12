«Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить

11 ноября – исторический день для нашей страны. Наши защитники освободили город Херсон.
В связи с этим «Укрпочта» объявила о запуске новой почтовой марки «Херсон — это Украина».
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По его словам, на новой почтовой марке можно будет увидеть один из символов Херсонщины — арбуз с дополнительными художественными сюжетами. Кроме того, он добавил, что к марке выпустят конверт, на котором будет изображено, как украинский солдат «вкладывает ломтик арбузика». Также будет выпущена открытка «Херсон — это Украина».
Сегодня (11.11, — ред.) стартует предзаказ, а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре. Может, я сделаю это как и. о. директора Херсонской дирекции, хотя, зная нашу команду и скорость возобновления работы «Укрпочты», это вряд ли, потому что мы возобновим там свою работу значительно раньше, — заявил Смелянский.
Забронировать заказ можно по ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона.
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