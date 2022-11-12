Направили на ночные города и села более 50 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

Предварительно, люди не пострадали.

По его словам, враг направил на ночные города и села более 50 снарядов.

Об этом сообщает Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

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