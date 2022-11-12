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  • “Укрпошта” випускає нову марку “Херсон – це Україна”: коли можна буде купити

“Укрпошта” випускає нову марку “Херсон – це Україна”: коли можна буде купити

Сьогодні 09:01
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Марку презентують у грудні безпосередньо у Херсоні.

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11 листопада – історичний день для нашої країни. Наші захисники звільнили місто Херсон.

У зв’язку із цим “Укрпошта” оголосила про запуск нової поштової марки “Херсон – це Україна”.

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

За його словами, на новій поштовій марці можна буде побачити один із символів Херсонщини – кавун з додатковими художніми сюжетами. Крім того, він додав, що до марки випустять конверт, на якому буде зображено, як український солдат “вкладає скибочку кавунчика”. Також буде випущено листівку “Херсон – це Україна”.

Сьогодні (11.11, – ред.) стартує передзамовлення, а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні. Може, я зроблю це як в.о. директора Херсонської дирекції, хоча, знаючи нашу команду та швидкість поновлення роботи “Укрпошти”, це навряд чи, бо ми поновимо там свою роботу значно раніше, – заявив Смілянський.

Забронювати замовлення можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра прокоментував звільнення Херсона.

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