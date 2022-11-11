Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР

Российские оккупанты снова совершили "жест доброй воли" и отступили под натиском ВСУ с правого берега Херсонской области.

В Главном управлении разведки сообщают, что украинские войска уже заходят в Херсон. Фото и видео, где ВСУ уже в городе, публикуют в соцсетях.

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, — говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии.

Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен, – пишут в ГУР.

И напоминают, как оккупантам, которых бросило командование, сдаться в плен.

Украина обязательно вернет все оккупированные территории!

Слава Украине! Слава ВСУ!

Напомним, ранее мы писали, что над зданием Херсонской ОГА появился флаг.

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