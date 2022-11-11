Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР

В Главном управлении разведки сообщают, что украинские войска уже заходят в Херсон. Фото и видео, где ВСУ уже в городе, публикуют в соцсетях.
Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, — говорится в сообщении ГУР.
Также отмечается, что пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии.
Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен, – пишут в ГУР.
И напоминают, как оккупантам, которых бросило командование, сдаться в плен.
Украина обязательно вернет все оккупированные территории!
Слава Украине! Слава ВСУ!
Напомним, ранее мы писали, что над зданием Херсонской ОГА появился флаг.
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