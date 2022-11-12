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  • Наворовал парфюмерии и еды на 10 тыс. грн: в Новомосковске задержали серийного вора

Наворовал парфюмерии и еды на 10 тыс. грн: в Новомосковске задержали серийного вора

Сегодня 09:52
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В Новомосковске 28-летнего мужчину подозревают в совершении восьми краж из магазинов.

Новости Днепра про Наворовал парфюмерии и еды на 10 тыс. грн: в Новомосковске задержали серийного вора

В течение нескольких месяцев злоумышленник ходил по торговым заведениям и похищал товар, в том числе парфюмерию, уходовые средства и пищевые продукты. Всего мужчина наворовал на общую сумму около 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители установили личность вора. Им оказался ранее судимый местный житель.

10 ноября следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Днепра про Наворовал парфюмерии и еды на 10 тыс. грн: в Новомосковске задержали серийного вораУкраїнська Новости Днепра про Наворовал парфюмерии и еды на 10 тыс. грн: в Новомосковске задержали серийного вораРусский

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