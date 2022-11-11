Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона

Херсон, который был оккупирован с начала марта, вернулся под контроль Украины.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал это событие и напомнил, что за эти победы украинский народ платит жизнями лучших из лучших – наших защитников и защитниц.
Когда мы рыдаем от счастья за наш Херсон, нельзя не рыдать от боли за тех, кто отдал свою жизнь за его освобождение. В полях и посадках. За всех наших ребят. За каждого замученного оккупантами. За каждого, кто мечтал увидеть свободный Херсон, но не смог дожить до этого. Помним. Отомстим, – написал Борис Филатов.
Напомним, ранее мы писали, что над зданием Херсонской ОГА появился флаг.
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