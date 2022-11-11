Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом

Об этом предупреждают синоптики.
По данным метеорологов, завтра, 12 ноября, ночью и утром в Днепре ожидается туман. Видимость будет 300-500 метров. Поэтому если вы собираетесь ехать на автомобиле в темное время суток – будьте осторожны.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной…
В Днепре ушел из жизни экс-декан геолого-географического факультета ДНУ.
Над Херсоном висит украинский флаг.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной любви.
Вчера, 10 ноября, на линию "102" позвонила 12-летняя жительница одного из домов на Донецком шоссе и сообщила, что ее избил отчим.
В Днепре поймали водительницу элитного авто с поддельными документами.
В Днепре ушел из жизни экс-декан геолого-географического факультета ДНУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!