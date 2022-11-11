Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом

Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой…

просмотров