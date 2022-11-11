Херсон – это Украина: над зданием ОГА появился флаг

Напомним, ранее мы писали, что Украина освободила из российского плена 45 воинов .

Кроме того, местные жители вышли на улицы города, чтобы встретить украинских воинов.

И вот сегодня исторический момент – над зданием Херсонской облгосадминистрации виднеется желто-синий флаг.

Напомним, в начале марта Вооруженные силы Украины потеряли контроль над областным центром — городом Херсон, российские войска оккупировали практически всю территорию области.

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