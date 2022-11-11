Херсон – это Украина: над зданием ОГА появился флаг

Над зданием Херсонской ОГА установили флаг Украины.
Фото публикуют в местных Telegram-каналах.
Напомним, в начале марта Вооруженные силы Украины потеряли контроль над областным центром — городом Херсон, российские войска оккупировали практически всю территорию области.
И вот сегодня исторический момент – над зданием Херсонской облгосадминистрации виднеется желто-синий флаг.
Кроме того, местные жители вышли на улицы города, чтобы встретить украинских воинов.
Некоторые берут с собой украинскую символику.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Напомним, ранее мы писали, что Украина освободила из российского плена 45 воинов.
Читайте также:
Автор:
Над Херсоном висит украинский флаг.
Сегодня – исторический день.
Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.
Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.
Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут размещены практически все городские вузы и общежития студентов. История территории началась более 100 лет назад, долгое время тут были одни дачи, а сам проспект был «подроблен» на множество небольших улиц.
Над Херсоном висит украинский флаг.
Сегодня – исторический день.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая погода сохранится до обеда субботы.
Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной любви.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!