Среди них солдаты и сержанты: Украина освободила из российского плена 45 воинов

Украина освободила 45 воинов ВСУ.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди освобождённых – солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.
Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо. Работаем. Наши будут дома, – написал Андрей Ермак.
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