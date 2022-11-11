Мер Дніпра прокоментував звільнення Херсона

Херсон, який був окупований із початку березня, повернувся під контроль України.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю подію та нагадав, що за ці перемоги український народ платить життями кращих із кращих – наших захисників і захисниць.
Коли ми ридаємо від щастя за наш Херсон, не можна не ридати від болю за тих, хто поклав своє життя за його визволення. В полях та посадках. За всіх наших хлопців та дівчат. За кожного закатованого окупантами. За кожного, хто мріяв побачити вільний Херсон, але не зміг до цього дожити. Пам‘ятаємо. Помстимося, – написав Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що над будівлею Херсонської ОДА з’явився прапор.
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