“Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, из Харькова поезд будет отправляться по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении, из Умани, поезд будет отправляться по парным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.
Билеты на рейс уже доступны на сайте, в приложении “Укрзалізниці” и в чат-ботах.
Читайте также:
Автор:
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
Вчера, 10 ноября, на линию "102" позвонила 12-летняя жительница одного…
Сегодня, 11 ноября, в Днепре сломался автобус №146 – из…
Важная информация!
Боец 129-й отдельной Криворожской бригады ТРО и депутат Криворожского городского совета получил взрывное ранение.
Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут размещены практически все городские вузы и общежития студентов. История территории началась более 100 лет назад, долгое время тут были одни дачи, а сам проспект был «подроблен» на множество небольших улиц.
Над Херсоном висит украинский флаг.
Сегодня – исторический день.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.
Российские оккупанты снова совершили "жест доброй воли" и отступили под натиском ВСУ с правого берега Херсонской области.
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
Херсон – это Украина!
В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая погода сохранится до обеда субботы.
Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!