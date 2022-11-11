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“Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

Сегодня 17:09
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"Укрзалізниця" с 17 ноября запускает новый поезд №65/66 Харьков-Умань, который будет курсировать через Днепр.

Новости Днепра про “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, из Харькова поезд будет отправляться по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении, из Умани, поезд будет отправляться по парным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.

Билеты на рейс уже доступны на сайте, в приложении “Укрзалізниці” и в чат-ботах.

Новости Днепра про “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

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Новости Днепра про “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробностиУкраїнська Новости Днепра про “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробностиРусский

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