“Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

"Укрзалізниця" с 17 ноября запускает новый поезд №65/66 Харьков-Умань, который будет курсировать через Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, из Харькова поезд будет отправляться по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении, из Умани, поезд будет отправляться по парным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.

Билеты на рейс уже доступны на сайте, в приложении “Укрзалізниці” и в чат-ботах.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: