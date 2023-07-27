Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер «112»

В Днепре и области начала линия 112.

Теперь в области будет работать единственный экстренный номер 112. По сути, это аналог иностранного 911, о котором мы постоянно слышим в фильмах. В случае необходимости вы можете позвонить по телефону 112 и рассказать оператору о вашей проблеме. Диспетчер вас выслушает и переадресует в полицию или скорую.

Все звонки будут поступать к ГСЧС.

Там трубку возьмут и переадресуют либо в полицию, либо в медицинскую помощь. Пока линия работает таким образом, — сообщил начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, подполковник службы гражданской защиты Сергей Ковтонюки

Пока для вызовов параллельно будут работать привычные для всех номера 101, 102 или 103. Впоследствии единую экстренную линию 112 внедрят по всей Украине.

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