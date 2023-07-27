Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер «112»

Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер «112»

Сегодня 12:49
просмотров

В Днепре и области начала линия 112.

Новости Днепра про Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер

Теперь в области будет работать единственный экстренный номер 112. По сути, это аналог иностранного 911, о котором мы постоянно слышим в фильмах. В случае необходимости вы можете позвонить по телефону 112 и рассказать оператору о вашей проблеме. Диспетчер вас выслушает и переадресует в полицию или скорую.

Все звонки будут поступать к ГСЧС.

Там трубку возьмут и переадресуют либо в полицию, либо в медицинскую помощь. Пока линия работает таким образом, — сообщил начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, подполковник службы гражданской защиты Сергей Ковтонюки

Пока для вызовов параллельно будут работать привычные для всех номера 101, 102 или 103. Впоследствии единую экстренную линию 112 внедрят по всей Украине.

Читайте также:

Новости Днепра про Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер Українська Новости Днепра про Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Сегодня утром на улице Октябрьской поселка Вольное Новомосковского района произошла…

Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото
Новости Днепра
Сегодня 07:15
Пожар в центре Днепра: комментарий спасателей и фото

В среду, 26 июля, в центре Днепра заметили черный столб…

В центре Днепра видно столб дыма: что известно
Новости Днепра
Вчера 19:20
В центре Днепра видно столб дыма: что известно

В среду, 26 июля, в центре Днепра был замечен черный…

В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла
Новости Днепра
Вчера 15:13
В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

В Покрове на Днепропетровщине ребенок закрылся в квартире.

Последние новости

Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке
Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке

Ольга Харлан отказалась пожимать руку сопернице-россиянке. Та обиделась и требовала дисквалификации украинки из-за "неуважения"

Сегодня 15:02
2
просмотров
Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно
Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Оно действовало до 18 августа.

Сегодня 14:03
5
просмотров
«Это любовь, пацаны»: Кривом Роге мужчина убил любимую, которая не ответила ему взаимностью
«Это любовь, пацаны»: Кривом Роге мужчина убил любимую, которая не ответила ему взаимностью

В Кривом Роге поймали убийцу женщины, которую нашли мертвой на пороге собственного дома.

Сегодня 13:37
просмотров
ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи
ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи

Хорошие новости!

Сегодня 13:13
5
просмотров
В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности
В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 13:10
3
просмотров
В центре Днепра чудом сохранился старинный особняк: к нему впритык пристраивают современную высотку (ФОТО)
В центре Днепра чудом сохранился старинный особняк: к нему впритык пристраивают современную высотку (ФОТО)

Улицы Днепра меняются очень быстро, в городе появляется все больше современных жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Вместо этого зданий, построенных более века назад становится все меньше. Так, потихоньку в городе исчезает целый квартал старинных доходных домов, которые после Второй мировой…

Сегодня 12:47
11
просмотров
Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции
Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Этот ужасный инцидент произошел в Партизанском Днепровского района.

Сегодня 12:15
3
просмотров
В Днепр приехал Зеленский: в чем причина
В Днепр приехал Зеленский: в чем причина

Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Днепр.

Сегодня 12:04
9
просмотров
В Днепре щенков выбросили в мусорный пакет и подвесили на ручке подъезда
В Днепре щенков выбросили в мусорный пакет и подвесили на ручке подъезда

В Днепре неизвестные выбросили щенков в подъезде.

Сегодня 11:32
7
просмотров
В Днепре в АТБ продают выпечку с сюрпризом
В Днепре в АТБ продают выпечку с сюрпризом

Когда "свежая выпечка" оказалась не очень свежей.

Сегодня 11:27
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх