Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Сегодня 12:36
просмотров

Украина вернула под свой контроль так называемые "Вышки Бойко" в Черном море.

Новости Днепра про Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Отмечается, что уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море, – говорится в сообщении.

Также во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, – отмечают в ГУР.

По данным разведки, в ходе спецоперации один из бойцов выпал из катера – он пробыл в воде более 14 часов. К счастью, спецназовцы смогли прорваться к побратиму и спасти его.

Новости Днепра про Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Для Украины операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение. Как следствие – россия потеряла возможность полноценно контролировать акваторию Черного моря. Это делает Украину гораздо ближе к возвращению Крыма, – говорится в сообщении ГУР.

Отметим, «Вышки Бойко» — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы возле берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Читайте также:

Новости Днепра про Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Объявляли спецоперацию: в Каменском поймали мужчину, который расстрелял знакомого
Новости Днепра
Сегодня 12:05
Объявляли спецоперацию: в Каменском поймали мужчину, который расстрелял знакомого

Полицейские сообщили результаты спецоперации, которую объявили на территории области в…

В больницах Днепра спасают иностранных волонтеров, авто которых обстреляли россияне в Донецкой области
Новости Днепра
Сегодня 06:45
В больницах Днепра спасают иностранных волонтеров, авто которых обстреляли россияне в Донецкой области

По словам президента, это было прямое попадание из ПТРК.

Украина — Англия 1-1: ничья с привкусом победы
Новости Украины
Вчера 09:38
Украина — Англия 1-1: ничья с привкусом победы

Сборная Украины по футболу провела очередной матч отбора к ЕВРО-2024.

В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации
Новости Днепра
08.09.2023 21:23
В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации

В Каменском посреди бела дня застрелили мужчину.

Последние новости

Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления
Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

В Днепропетровской области больницы продавали энергию по завышенным ценам.

Сегодня 12:57
4
просмотров
Сколько стоит снять квартиру в Днепре и в каком районе жить дешевле всего: цены от 5,9 тыс грн
Сколько стоит снять квартиру в Днепре и в каком районе жить дешевле всего: цены от 5,9 тыс грн

Снять квартиру в Днепре можно в среднем от 5,9 тыс грн до 17 тыс грн в месяц. Арендная плата зависит от района, жилмассива, внешнего вида квартиры, а также удаленности от центра города. Наибольшим спросом в Днепре пользуются однокомнатные квартиры.

Сегодня 12:30
7
просмотров
Объявляли спецоперацию: в Каменском поймали мужчину, который расстрелял знакомого
Объявляли спецоперацию: в Каменском поймали мужчину, который расстрелял знакомого

Полицейские сообщили результаты спецоперации, которую объявили на территории области в прошлую пятницу.

Сегодня 12:05
4
просмотров
В Днепре мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего мальчика
В Днепре мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего мальчика

Вчера днем в Самарском районе мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего ребенка.

Сегодня 11:49
3
просмотров
Юная спортсменка из Днепра побила рекорд 43-летней давности
Юная спортсменка из Днепра побила рекорд 43-летней давности

Юная спортсменка из Днепра установила рекорд.

Сегодня 11:32
3
просмотров
В Кривом Роге Mercedes сбил мужчину с собакой: водителя разыскивают
В Кривом Роге Mercedes сбил мужчину с собакой: водителя разыскивают

В выходные в Кривом Роге произошла авария.

Сегодня 10:59
6
просмотров
Аренда и покупка жилья в Днепре и области: как изменились цены за год
Аренда и покупка жилья в Днепре и области: как изменились цены за год

Днепропетровщина - один из регионов Украины, куда переехало больше людей, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Аналитики подсчитали, как изменились цены на жилье.

Сегодня 10:26
3
просмотров
Два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов»: Вилкул прокомментировал атаку на Кривой Рог
Два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов»: Вилкул прокомментировал атаку на Кривой Рог

Сегодня ночью и утром в Кривом Роге были слышны взрывы.

Сегодня 10:00
10
просмотров
В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»
В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»

Враг ночью и утром атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией.

Сегодня 09:42
5
просмотров
Жители Днепра смогут увидеть комету, которая приближается к Земле раз в 437 лет: когда именно
Жители Днепра смогут увидеть комету, которая приближается к Земле раз в 437 лет: когда именно

Очень скоро на максимальное расстояние к Земле приблизится уникальная комета Нисимура. Эксперты утверждают, что она подойдет настолько близко к нашей планете, что понадобится только бинокль для наблюдений.

Сегодня 09:28
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх