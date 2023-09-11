Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Украина вернула под свой контроль так называемые "Вышки Бойко" в Черном море.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Отмечается, что уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море, – говорится в сообщении.

Также во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, – отмечают в ГУР.

По данным разведки, в ходе спецоперации один из бойцов выпал из катера – он пробыл в воде более 14 часов. К счастью, спецназовцы смогли прорваться к побратиму и спасти его.

Для Украины операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение. Как следствие – россия потеряла возможность полноценно контролировать акваторию Черного моря. Это делает Украину гораздо ближе к возвращению Крыма, – говорится в сообщении ГУР.

Отметим, «Вышки Бойко» — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы возле берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

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