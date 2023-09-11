Україна повернула під контроль «Вишки Бойка»: росія окупувала їх 2015 року (ВІДЕО)

Україна повернула під свій контроль так звані "Вишки Бойка" у Чорному морі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

Також під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, – зазначають у ГУР.

За даними розвідки, під час спецоперації один із бійців випав з катера – він пробув у воді понад 14 годин. На щастя, спецпризначенці змогли прорватися до побратима та врятувати його.

Для України операція з повернення бурових платформ у Чорному морі мала стратегічне значення. Як наслідок – росія втратила можливість повноцінно контролювати акваторію Чорного моря. Це робить Україну набагато кроків ближчою до повернення Криму, – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначимо, “Вишки Бойка” — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх 2015 року, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

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