Украина пережила блекаут: когда запустят атомные станции и станет «легче»

Министр энергетики рассказал, когда в Украине запустят атомные станции и стабилизируют энергосистему.

Вчера 23 ноября некоторые области Украины пережили тотал блекаут. Ракетные удары вывели из строя нашу энергосистему. Обесточенными впервые оказались атомные станции, большинство тепло и гидроэлектростанций.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация сложна по всей стране. Произошел почти тотальный блекаут по всей энергосистеме. Только в 4 утра удалось объединить энергосистему и заживить объекты критической инфраструктуры.

Галущенко надеется, что удастся заживить атомные станции до вечера 24 ноября. Тогда сократится дефицит мощностей и станет легче. Свет могут вернуть большинству потребителей.

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