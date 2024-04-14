В Днепре неизвестные снова «заминировали» лицей

За прошедшие сутки в Днепре поступило сообщение об очередном заминировании.

Об этом сообщает официальный портал городского совета Днепра.

Неизвестные направили электронное письмо в колл-центр СБУ о заминировании.

В нем говорилось о минировании лицея №25.

Информация о заминировании не подтвердилась, взрывоопасных предметов и материалов не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС осуществили 18 выездов, большинство из них касались ликвидации пожаров.

Недавно мы сообщали о том, что в Днепре по улице Городского Леса горел жилой дом.

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