У Дніпрі невідомі знову “замінували” ліцей

Про це повідомляє офіційний портал міської ради Дніпра.
Невідомі надіслали електронного листа до кол-центру СБУ про замінування.
У ньому йшлося про мінування ліцею №25.
Інформація про замінування не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів та матеріалів не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися, — йдеться у повідомленні.
Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 18 виїздів, більшість з них стосувалися ліквідації пожеж.
Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі на вулиці Міського Лісу горів житловий будинок.
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