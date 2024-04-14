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У Дніпрі невідомі знову “замінували” ліцей

Сьогодні 08:57
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Минулої доби у Дніпрі надійшло повідомлення про чергове замінування.

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Про це повідомляє офіційний портал міської ради Дніпра.

Невідомі надіслали електронного листа до кол-центру СБУ про замінування.

У ньому йшлося про мінування ліцею №25. 

Інформація про замінування не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів та матеріалів не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися, — йдеться у повідомленні.

Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 18 виїздів, більшість з них стосувалися ліквідації пожеж. 

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі на вулиці Міського Лісу горів житловий будинок.

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