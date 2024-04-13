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  • В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривен

В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривен

Сегодня 16:11
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Vodnyy patrulʹ zatrymav rybalku za nezakonnyy vylov. 52 / 5 000 Результаты перевода Перевод Водный патруль задержал рыбалку за незаконный отлов.

Новости Днепра про В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривен

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, на берегу реки Кильчень, вблизи села Спасское Днепровского района.

Экипаж роты по обслуживанию водных объектов заметил подозрительного водителя автомобиля ВАЗ.

Во время проверки авто у него нашли сетку, резиновую лодку и свежевыловленную рыбу. Мужчина сообщил, что выловил ее с помощью сетки.

Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского района, говорится в сообщении правоохранителей.

Окружающей среде был нанесен ущерб в размере 30 тыс гривен.

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Новости Днепра про В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривенРусский

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