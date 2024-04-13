В Днепровском районе водный патруль задержал мужчину, наловившего сеткой рыбы на 30 тыс гривен

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, на берегу реки Кильчень, вблизи села Спасское Днепровского района.
Экипаж роты по обслуживанию водных объектов заметил подозрительного водителя автомобиля ВАЗ.
Во время проверки авто у него нашли сетку, резиновую лодку и свежевыловленную рыбу. Мужчина сообщил, что выловил ее с помощью сетки.
Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского района, говорится в сообщении правоохранителей.
Окружающей среде был нанесен ущерб в размере 30 тыс гривен.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в центре Днепра полиция задержала мужчину.
В Днепре полиция задержала мужчину за кражу из квартиры.
Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.
Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.
Сегодня в центре Днепра полиция задержала мужчину.
В Днепре полиция задержала мужчину за кражу из квартиры.
Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.
Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.
В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.
Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.
За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.
Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!
Хорошего дня, друзья!
Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!