Враг обстрелял Днепропетровщину из артиллерии и атаковал дронами

Сегодня Днепропетровщина снова находилась под вражеским обстрелом.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Субботний день для Никопольщины прошел под артобстрелами и ударами дронов. Всего – 8 атак на район. Взрывы раздавались в самом Никополе и Марганецком обществе, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены 3 частных дома и хозяйственные постройки, задело и линию электропередач. Также повреждены медучреждение и 2 магазина.

Никто из жителей не пострадал. Оккупанты обстреливали и Синельниковщину, в результате атаки разбиты дома.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога, власти призывают жителей области находиться в безопасных местах.

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