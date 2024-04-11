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Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утро

Сегодня 07:54
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Сегодня ночью и под утро враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины.

Новости Днепра про Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утро

Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Об этом сообщил Герман Галущенко, министр энергетики Украины.

По его словам, энергетики уже работают над устранением последствий.

Новости Днепра про Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утро

Со своей стороны, в ДТЭК сообщили, что россия атаковала две теплоэлектростанции компании.

Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Новости Днепра про Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утро

Относительно ситуации на Днепропетровщине — ночью в области также работала ПВО. Информация о сбитии вражеских целей будет позже.

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Новости Днепра про Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утроУкраїнська Новости Днепра про Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утроРусский

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