Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: что известно на утро

Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
Об этом сообщил Герман Галущенко, министр энергетики Украины.
По его словам, энергетики уже работают над устранением последствий.
Со своей стороны, в ДТЭК сообщили, что россия атаковала две теплоэлектростанции компании.
Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Относительно ситуации на Днепропетровщине — ночью в области также работала ПВО. Информация о сбитии вражеских целей будет позже.
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