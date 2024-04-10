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Вслед за городами для названий трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия

Сегодня 20:03
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Три района области изменят название.

Новости Днепра про Вслед за городами для названий трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства поддержал изменение названий более сотни сел и поселков, двух городов и 7 районов, которые содержали в своем названии советские и имперские идеологические элементы. Об этом проинформировала председатель Комитета Елена Шуляк.

В частности, было поддержано переименование трех районов Днепропетровщины: Новомосковского в Самаровский, Павлоградского в Матвеевский и Синельниковского в Роднопольский район.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково, Первомайска и еще 10 поселков в области. Кроме этого, в поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого.

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