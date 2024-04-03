Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

Нещодавно нові деколонізовані назви отримали Синельникове та Павлоград. Цього разу обрали ім’я для Першотравенська та кількох селищ в Кам’янському, Синельниківському та Криворізьких районах.
Як повідомив нардеп Роман Лозинський, Першотравенськ на Дніпропетровщині називатиметься Шахтарське.
Крім цього, нову назву отримали.
Кам’янський район:
Криворізький район:
Зауважимо, що нові назви для цих двох сіл обрали ще влітку.
Синельниківський район:
Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ. Крім цього, у селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого.
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