Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

У Верховній Раді обрали нові назви для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини.

Нещодавно нові деколонізовані назви отримали Синельникове та Павлоград. Цього разу обрали ім’я для Першотравенська та кількох селищ в Кам’янському, Синельниківському та Криворізьких районах.

Як повідомив нардеп Роман Лозинський, Першотравенськ на Дніпропетровщині називатиметься Шахтарське.

Крім цього, нову назву отримали.

Кам’янський район:

село Первомайське – село Водяна Балка;

Криворізький район:

село Спокойствіє – село Спокій;

село Южне – село Південне.

Зауважимо, що нові назви для цих двох сіл обрали ще влітку.

Синельниківський район:

місто Першотравенськ – місто Шахтарське;

селище Первомайське – селище Добричі;

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ. Крім цього, у селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого.

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