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  • Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

Сьогодні 21:11
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У Верховній Раді обрали нові назви для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

Нещодавно нові деколонізовані назви отримали Синельникове та Павлоград. Цього разу обрали ім’я для Першотравенська та кількох селищ в Кам’янському, Синельниківському та Криворізьких районах. 

Як повідомив нардеп Роман Лозинський, Першотравенськ на Дніпропетровщині називатиметься Шахтарське. 

Крім цього, нову назву отримали.

Кам’янський район:

  • село Первомайське – село Водяна Балка;

Криворізький район:

  • село Спокойствіє – село Спокій;
  • село Южне – село Південне. 

Зауважимо, що нові назви для цих двох сіл обрали ще влітку. 

Синельниківський район:

  • місто Першотравенськ – місто Шахтарське;
  • селище Первомайське – селище Добричі;

Новости Днепра про Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назву

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ. Крім цього, у селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого. 

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Новости Днепра про Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назвуУкраїнська Новости Днепра про Для Першотравенська та ще 4 селищ Дніпропетровщини у Верховній Раді обрали нову назвуРусский

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