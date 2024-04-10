В Днепре на Игрене загорелась электричка (ВИДЕО)

В среду, 10 апреля, на ж/м Игрень произошел пожар.
По словам очевидцев, загорелась электричка вблизи местной железнодорожной станции. Пока информации о пострадавших нет.
В сети публикуют кадры с места пожара.
Свидетели предполагают, что возгорание вызвала искра, вспыхнувшая на электропроводах. Предварительно, на место позвали пожарных.
Ждем официальную информацию.
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