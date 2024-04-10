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В Днепре на Игрене загорелась электричка (ВИДЕО)

Сегодня 21:57
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В Днепре на Игрене загорелась электричка.

Новости Днепра про В Днепре на Игрене загорелась электричка (ВИДЕО)

В среду, 10 апреля, на ж/м Игрень произошел пожар.

По словам очевидцев, загорелась электричка вблизи местной железнодорожной станции. Пока информации о пострадавших нет.

В сети публикуют кадры с места пожара.

Свидетели предполагают, что возгорание вызвала искра, вспыхнувшая на электропроводах. Предварительно, на место позвали пожарных.

Ждем официальную информацию.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу спалахнула вантажівка: подробиці від ДСНС. 

Напомним, в Днепре на ходу вспыхнул грузовик: подробности от ГСЧС.

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