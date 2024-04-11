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  • Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Сьогодні 07:54
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Сьогодні вночі і під ранок ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України.
Новости Днепра про Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Фото умовне.

Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Про це повідомив Герман Галущенко, міністр енергетики України.

За його словами, енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Новости Днепра про Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Зі свого боку, у ДТЕК повідомили, що росія атакувала дві теплоелектростанції компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Новости Днепра про Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Щодо ситуації на Дніпропетровщині – вночі в області також працювала ППО. Інформація про збиття ворожих цілей буде згодом.

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Новости Днепра про Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранокУкраїнська

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