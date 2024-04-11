Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України: що відомо на ранок

Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Про це повідомив Герман Галущенко, міністр енергетики України.
За його словами, енергетики вже працюють над усуненням наслідків.
Зі свого боку, у ДТЕК повідомили, що росія атакувала дві теплоелектростанції компанії.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Щодо ситуації на Дніпропетровщині – вночі в області також працювала ППО. Інформація про збиття ворожих цілей буде згодом.
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