На одном из жилмассивов Днепра будут небольшие проблемы с водой: что известно

Жителей Игрени предупредили о проблемах с водоснабжением.
Левобережная администрация Днепровского городского совета сообщает, что в связи с выполнением работ по переподключению на новое помповое оборудование давление воды будет временно снижено 11 апреля 2024 года в период с 8-00 до 18-00.
Возобновление водоснабжения состоится постепенно по окончании работ, отмечают коммунальщики.
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