Покупают все: в Днепре в АТБ километровые очереди (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре образовались километровые очереди на маршрутки (ВИДЕО).

Главное в такой ситуации – не паниковать!

Но горожане решили не ждать, пока дадут свет, и сделать запасы.

Из-за массированного удара почти все области остались без света. Энергетики постепенно начинают з аживлять критическую инфраструктуру.

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