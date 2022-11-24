Надеюсь, что сегодня всё будут и с водой, и со светом, — мэр Днепра

Поэтому многие населенные пункты остались без света, местами без воды и связи.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, энергетики, коммунальщики, спасатели не спали всю ночь, пытаясь «поднять систему».
Надеюсь, что сегодня все будут и с водой, и со светом, – отметил мэр Днепра.
К сожалению, до сих пор есть люди, которые обвиняют в отсутствии света чиновников, в частности, мэра и президента.
Похоже, до сих пор в нашей стране всё-таки остались недоумки, которые так и не поняли причину своих бытовых неудобств. Что не Зеленский с Филатовым в их бедах виноваты, а несколько другие люди, — отметил Борис Филатов.
Также он попросил горожан сделать запасы воды. Полностью читайте пост городского головы ниже:
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