Надеюсь, что сегодня всё будут и с водой, и со светом, — мэр Днепра

Вчера россияне в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины.

Поэтому многие населенные пункты остались без света, местами без воды и связи.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, энергетики, коммунальщики, спасатели не спали всю ночь, пытаясь «поднять систему».

Надеюсь, что сегодня все будут и с водой, и со светом, – отметил мэр Днепра.

К сожалению, до сих пор есть люди, которые обвиняют в отсутствии света чиновников, в частности, мэра и президента.

Похоже, до сих пор в нашей стране всё-таки остались недоумки, которые так и не поняли причину своих бытовых неудобств. Что не Зеленский с Филатовым в их бедах виноваты, а несколько другие люди, — отметил Борис Филатов.

Также он попросил горожан сделать запасы воды. Полностью читайте пост городского головы ниже:

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