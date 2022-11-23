255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное

Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Поэтому большинство областей остались без света, у многих к тому же проблемы с водоснабжением и связью.

В Днепре под вечер начали возобновлять электроснабжение, но напряжение не стабильное. Приборы показывают 250, 255, а то и больше Вольт.

А у некоторых горожан даже так:

Поэтому, если нет необходимости, лучше выключите электроприборы из сети.

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