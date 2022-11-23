В Днепре на маршруты вышли дополнительные автобусы

Сегодня из-за массированного ракетного удара большинство областей Украины остались без света.
В Днепре, кроме бытовых потребителей, без питания остался весь электротранспорт. Поэтому на маршруты вышли 92 дополнительных автобуса, чтобы все горожане могли доехать домой.
Об этом сообщил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Кроме того, время работы транспорта планируется продлить.
Пожалуйста, учитывайте, что большинство светофоров не работают, берегите себя и своих близких.
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