В Днепре образовались километровые очереди на маршрутки (ВИДЕО)

В Днепре образовались огромные очереди на маршрутки.

В Днепре из-за аварийных отключений света остановился электротранспорт. Поэтому образовались километровые очереди на маршрутки. Кроме этого, в городе огромные пробки. Не работают также и светофоры.

Если есть возможность не выезжать сейчас в город, лучше ею воспользоваться.

По словам мэра Днепра, в городе полный блекаут есть перебои с водой, а больницы работают на генераторах. Но по состоянию на 17.00 в некоторых районах Днепра появился свет.

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