Кривой Рог почти весь без света, а застрявших под землей шахтеров пытаются эвакуировать

Людей из метро уже вывели, сейчас начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.

Подключение больниц – на генераторах. Подключение водозаборов и насосных (где это возможно) – на генераторах. Малые котельные также подключаются к генераторам. Большие котельные, которые питаются высоковольтными линиями, на генераторах работать не могут, — отметил Вилкул.

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в Кривом Роге введен в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии.

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