255 і більше: у Дніпрі напруга у розетках містян не стабільна

Сьогодні російські окупанти вкотре нанесли масований ракетний удар по Україні.

Через це більшість областей залишилися без світла, у багатьох до того ж проблеми із водопостачанням та зв’язком.

У Дніпрі під вечер почали відновлювати електропостачання, але напруга не стабільна. Прилади показують 250, 255, а то і більше Вольт.

Тому, якщо немає нагальної потреби, краще вимкніть електроприлади із мережі.

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