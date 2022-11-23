255 і більше: у Дніпрі напруга у розетках містян не стабільна

Через це більшість областей залишилися без світла, у багатьох до того ж проблеми із водопостачанням та зв’язком.
У Дніпрі під вечер почали відновлювати електропостачання, але напруга не стабільна. Прилади показують 250, 255, а то і більше Вольт.
Тому, якщо немає нагальної потреби, краще вимкніть електроприлади із мережі.
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