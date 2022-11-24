Погода в Днепре в четверг, 24 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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