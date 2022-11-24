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Погода в Днепре в четверг, 24 ноября: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 24 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 ноября:

  • сли снег пошел, то 4 декабря будет оттепель.
  • Теплая погода на Студита — к холодной зиме.
  • Если идет дождь, в декабре погода будет теплая.
  • Если светит яркое солнце — вскоре будет похолодание.

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