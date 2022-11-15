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ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Сегодня 14:50
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Срочно найти работу в Днепре возможно, если соискатель обладает одной из самых «ходовых» сейчас специальностей и имеет опыт труда в своей сфере. Больше всего в Днепре ищут специалистов рабочих специальностей. На сайте по поиску работы вакансий в данной категории насчитывается 757. На втором месте – те, кто работает в сфере обслуживания – в Днепре на различные должности открыто 570 таких вакансий. Чуть меньше – 562 сотрудника ищут для работы в сфере продаж и закупок. Журналисты dnepr.info составили подборку вакансий в самых популярных сферах труда в Днепре.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Рабочие специальности

Среди рабочих специальностей в Днепре срочно требуется оператор-наладчик станков ЧПУ.  Соискатель должен иметь опыт работы от года, уметь быстро запустить станок в работу и контролировать работу операторов. Зарплату обещают в среднем 38 тыс грн в месяц, при этом один час работы специалиста оценивается в 150 грн. Работать нужно будет посменно, по 11 часов.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

От 20 до 50 тыс грн в месяц может зарабатывать автослесарь с опытом работы 1 год и умением ремонтировать в машине абсолютно все: от ходовой до кондиционера.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Водитель-международник, одна из самых популярных и востребованных сегодня специальностей. В Днепре он может заработать от 45 до 50 тыс грн за месяц. Соискателю нужно иметь опыт работы от года, иметь права категории СЕ и заграничный паспорт, а также чипкарту. Один рейс будет продолжаться в среднем две недели, зарплата в день будет составлять 1,7 тыс грн во время поездки по Украине и 2,1 тыс грн за границей. Среди обязанностей не только перевозка грузов, но и контроль технического состояния рабочего транспорта.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Упаковщик кондитерских изделий может зарабатывать от 16 до 17 тыс грн в месяц. Особых требований к соискателю у работодателя нет. Работать нужно будет с 8 утра и до 19 часов вечера.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Сфера обслуживания

Наиболее востребованы в этой сфере те, кто общается с клиентами различных «заведений» от ресторанов и кафе до магазинов и салонов красоты.

Работа баристой в Днепре принесет соискателю от 12 до 17 тыс грн в месяц. При этом все, что требуется от будущего работника – пунктуальность, порядочность, вежливость и аккуратность. Опыт работы важен, но не обязателен. Работать нужно будет посменно, с 8 утра до 21 вечера.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Парикмахер в Днепре может заработать от 15 до 20 тыс грн. Оплата труда зависит от количества клиентов. От соискателя требуется быть коммуникабельным, уметь работать с людьми и быть чистоплотным человеком. При этом об опыте работы ни слова, но скорее всего он тоже будет нужен. График работы 2/2.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Официант в детском развлекательном комплексе может заработать от 10 до 17 тыс грн. Опыт работы важен, но не обязателен. Соискателю понадобится: ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и хорошая память, чтобы выучить меню.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Продажа и покупки

В сфере продажи и покупок в Днепре чаще всего ищут профильных менеджеров, тех, кто умеет работать и общаться с клиентами и торговых представителей.

Работая менеджером по продаже металлопроката в месяц можно заработать до 35 тыс грн, при этом сама ставка составляет 12 тыс грн, а остальное – это бонусы и проценты от сделок. От соискателя требуется быть уверенным пользователем программы 1С, работать с компьютером, быстро учиться, быть стрессоустойчивым и коммуникабельным. По работе нужно будет знать, как подготовить документы к участию в тендерах, выполнять план продаж, общаться с клиентами, привлекать новых покупателей, обрабатывать заявления от них и рассылать коммерческие предложения.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Менеджер по продаже шин и автозапчастей сможет зарабатывать от 15 и до 70 тыс грн. Среди требований – активность в действиях, умение вести результативные переговоры и нацеленность на результат. Клиентов компания предоставит сама, как существующих, так и базу потенциальных покупателей.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

Медицинский представитель в Днепре может заработать 15 тыс грн. Главной его задачей будет продвижение товара компании среди врачей.  От соискателя требуется опыт общения с клиентами, умение убеждать, работать в команде.

Новости Днепра про ТОП-10 самых популярных вакансий в Днепре

 

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