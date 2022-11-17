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Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты

Сегодня 06:45
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Каникулы в городе начнутся в конце декабря, как обычно.

Новости Днепра про Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты

Департамент гуманитарной политики опубликовал ориентировочные даты каникул, – пишет Информатор. Отметим, что в зависимости от ситуации в стране даты могут изменяться.

Так зимние каникулы у школьников продлятся две недели с 24 декабря по 8 января.

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