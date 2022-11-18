Кондитер из Днепра сделал сладкую сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

В этот раз он сделал торт в виде дизайнерской сумочки Louis Vuitton – смотрится очень реалистично.
По словам кондитера, вес торта – 4,3 кг.
Внутри – шоколадный бисквит, шоколадный крем «Шантильи», крем Чиз и вишня.
Коллекция сладких женских сумочек пополнилась новой моделью, – отметил Дмитрий Никифоренко.
Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра сделал съедобную дизайнерскую сумочку (ФОТО).
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