Кондитер из Днепра сделал сладкую сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра сделал съедобную дизайнерскую сумочку (ФОТО).

В этот раз он сделал торт в виде дизайнерской сумочки Louis Vuitton – смотрится очень реалистично.

Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления…

11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой…

Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз…

Оккупанты расстреляли супружескую пару и двоих маленьких детей в Запорожской области В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей. просмотров

Почти 30% Украины заминировано – ГСЧС Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом. просмотров

В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко 11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины. просмотров

Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область. просмотров

Заняли очередь в «Макдональдс» заранее: в Днепре сделали забавное фото В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв. 0 просмотров

В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО) Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Академика Белелюбского. 0 просмотров