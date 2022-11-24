“Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра

Учора росіяни вкотре обстріляли критичну інфраструктуру України.

Через це багато населених пунктів залишилися без світла, місцями без води та зв’язку.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, енергетики, комунальники, рятувальники не спали всю ніч, намагаючись «підняти систему».

Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом, – зазначив мер Дніпра.

На жаль, досі є люди, які звинувачують у відсутності світла чиновників, зокрема, мера та президента.

Схоже, досі в нашій країні все-таки залишилися бовдури, які так і не зрозуміли причини своїх незручностей. Що не Зеленський з Філатовим у їхніх бідах винні, а дещо інші люди, – зазначив Борис Філатов.

Також він попросив містян зробити запаси води. Повністю читайте допис міського голови нижче:

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