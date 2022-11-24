Україна пережила блекаут: коли запустять атомні станції та стане “легше”

Міністр енергетики розповів, коли в Україні запустять атомні станції та стабілізують енергосистему.

Вчора 23 листопада деякі області України пережили тотал блекаут. Ракетні удари вивели із ладу нашу енергосистему. Знеструмленими вперше опинилися атомні станції, більшість тепло та гідроелектростанцій.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація складна по всій країні. Стався майже тотальний блекаут у всій енергосистемі. Лише о 4 ранку вдалося об’єднати енергосистему та заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Галущенко сподівається, що вдасться заживити атомні станції до вечора 24 листопада. Тоді скоротиться дефіцит потужностей та стане легше. Світло можуть повернути більшості споживачів.

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