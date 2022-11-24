В Днепре горожане заряжают телефоны и на заправках, и в супермаркетах (ФОТО)

Многие населенные пункты со вчерашнего дня остались без света, поэтому горожане пытаются приспособиться к таким условиям.
Так, многие днепряне просятся зарядить гаджеты в супермаркетах, где есть генераторы, или на АЗС. К счастью, предприниматели идут на встречу.
Также можно поискать счастье в торговых или развлекательных центрах.
Так, некоторые горожане заряжали свои гаджеты в Crazy Land.
Спасибо тем, кто идут на встречу и помогают другим, вместе мы победим врага и все будет Украина!
Напомним, ранее мы писали: «Надеюсь, что сегодня всё будут и с водой, и со светом, — мэр Днепра».
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