Укрась елку и загадай желание: в воскресенье в ботсаду ДНУ бесплатный вход

В ботаническом саду ДНУ предлагают украсить новогоднюю елку игрушками и загадать желание. На роль Новогодней елки выбран кипарисовик Лавсон на Самшитовой аллее. Игрушки можно приносить с собой или приобрести в выставочном павильоне.
Важно: в воскресенье с 10:00 до 15:00 вход абсолютно бесплатный на территорию сада (вход в экспозиционную оранжерею стоит 45 гривен).
Кроме того, все желающие могут приносить корм для птиц и белок: несоленые и нежареные семена подсолнечника и тыквы; зерно пшеницы, овса, проса; орехи; сухофрукты, несоленое сало. Оставить корм можно в Выставочном павильоне.
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