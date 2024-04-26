Как вакцинировать ребенка в Днепре и как действовать, если пропустили прививку БЦЖ

В Министерстве здравоохранения напомнили жителям Днепра, почему важно вакцинировать детей и как действовать, если пропустили прививку БЦЖ против туберкулеза.
Прививки БЦЖ делают в роддоме — на 3-5 сутки жизни ребенка. Если же прививка была пропущена — ее все равно необходимо сделать, хотя и позже.
Туберкулез у маленьких детей изредка поражает только легкие. Вредному воздействию подвергаются и другие внутренние органы, лимфатическая система, кости и даже оболочки мозга. Иммунная система ребенка не в состоянии справиться с возбудителем туберкулеза. Собственно, иммунная система взрослых тоже часто не может этого сделать, ведь туберкулезная палочка, попав в клетки иммунной системы, прекрасно там чувствует себя, размножается и распространяется по организму. Чтобы ее уничтожить, нужен очень организованный иммунный ответ. Даже небольшого количества микобактерий может быть достаточно, чтобы вызвать болезнь. Именно поэтому детей важно вакцинировать против туберкулеза — эффективная защита длится не менее пяти лет, — отметили в Минздраве.
Стоит обратиться к семейному врачу или педиатру — записаться можно через систему e-Health или сайт “Лікарі 24/7”. Напомним, к педиатру можно попасть на бесплатную консультацию без направления.
Специалист поможет вам составить индивидуальный график прививок. В случае переезда в другой город или область нужно обратиться в ближайшую амбулаторию и вместе с новым врачом проверить «вакцинальный статус» ребенка и составить график необходимых осмотров и прививок, которые были пропущены, — добавили в Минздраве.
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепра напомнили, кому и когда делать прививки против полиомиелита: лекарства от него не существует.
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