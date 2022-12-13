Где в Днепре находилась самая большая горка для катания на санках и лыжах

Более 100 лет назад в Рыбаковской балке находились кирпичные заводы. А сама балка получила такое название в честь братьев Рыбаковых, которые и обустроили там производство. Со временем балку частично засыпали и большую ее часть застроили частными и многоквартирными домами. Исключение составила ее южная часть, где сегодня находится парк Зелений Гай.

Его можно поделить на две части. В одной – уже обустроенной и реконструированной есть пешеходные дорожки, оборудованы площадки для детей, высажены клумбы и облагорожена лестница. В другой – все еще можно увидеть следы балки в виде огромных холмов.

Около 50 лет назад тут также был парк, но развлечений в нем было гораздо меньше. Впрочем, когда наступала зима дети из соседних домов находили отличное применение склонам парка и балки и превращали территорию в огромную горку для катания на санках. Участки для катания выбирались такие, где было меньше всего преград на пути, то есть не засаженные деревьями.

«Всю зиму на санках и лыжах катались. Кто на чем. Как выпадет снег – народу собиралось море, взрослые тоже радовались снегу и катались. Дети иногда приходили домой в порванной одежде, поскольку выпадали с санок, цеплялись за ветки, пеньки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Подалекова.

Самым удобным, быстрым и высоким считался участок балки между улицей Рабочей и проспектом Поля.

«В середине 1970-х годов там зимой катались не только на санках, но и на лыжах. Любители этого вида спорта привели балку в порядок, регулярно проводили уборку, летом следили, чтобы «тропа» на заростала кустарниками. Все детство прошло в этом месте. Летом сначала играли, потом пикники устраивали», — делится воспоминаниями в социально сети Facebook житель Днепра Владислав Карпов.

В летнее время в балке занимались спортсмены.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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