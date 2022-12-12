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  • Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:58
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В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных неподалеку от «Озерки».

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Работают они обычного всего один-два дня в неделю. Самый популярный день – суббота, тогда на рынке больше всего продавцов, а значит и товара. Приходить лучше с утра, потому что к обеду уже многие расходятся.

Рыночных рядом в привычном понимании этого слова на блошином рынке нет и никогда не было. Товар продают разложив его на покрывале на земле, расставив на принесенном с собой столе или табуретке.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Поскольку близится новый год, то на рынке продают большое количество символов этого праздника.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Такие фигурки были популярны около 50 лет назад. Первые их прообразы производить начали сразу после Второй мировой войны.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Глядя на эту игрушку кажется, что еще вот-вот и рядом появится машина с надписью «Coca-Cola».

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Часто на одном «прилавке» можно найти все: от новогодних фигурок до значков и наборов, популярных в 1970-х годах, а также коллекции денежных знаков, ходивших в прошлом веке.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Также много различных игрушек в форме собачки. Животное настолько популярно, что украшает даже пепельницу.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Также на рынке есть как старые игрушки.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Так и вполне современные, которым всего лет 10 отроду.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Очень много вещей продают в военной тематике. Есть как современные игрушки, так и более старые.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Есть и «декоративное» оружие.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

А также его «спортивные» подвиды.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Есть совсем редкие экземпляры автомобильной «техники».

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Также на блошином рынке можно найти старую посуду.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Часть из них просто свалена в ящики, часть продают, расставив на столе.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

На рынке много часов на любой вкус и кошелек. Все они работают на батарейках, а значит отключение света им не грозит.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Есть декоративные фигурки из глины.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

И необычные светильники.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

Продают не только фабричные старые вещи, но и вполне себе самоделки.

Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)Русский

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