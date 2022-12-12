Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных неподалеку от «Озерки».

Работают они обычного всего один-два дня в неделю. Самый популярный день – суббота, тогда на рынке больше всего продавцов, а значит и товара. Приходить лучше с утра, потому что к обеду уже многие расходятся.

Рыночных рядом в привычном понимании этого слова на блошином рынке нет и никогда не было. Товар продают разложив его на покрывале на земле, расставив на принесенном с собой столе или табуретке.

Поскольку близится новый год, то на рынке продают большое количество символов этого праздника.

Такие фигурки были популярны около 50 лет назад. Первые их прообразы производить начали сразу после Второй мировой войны.

Глядя на эту игрушку кажется, что еще вот-вот и рядом появится машина с надписью «Coca-Cola».

Часто на одном «прилавке» можно найти все: от новогодних фигурок до значков и наборов, популярных в 1970-х годах, а также коллекции денежных знаков, ходивших в прошлом веке.

Также много различных игрушек в форме собачки. Животное настолько популярно, что украшает даже пепельницу.

Также на рынке есть как старые игрушки.

Так и вполне современные, которым всего лет 10 отроду.

Очень много вещей продают в военной тематике. Есть как современные игрушки, так и более старые.

Есть и «декоративное» оружие.

А также его «спортивные» подвиды.

Есть совсем редкие экземпляры автомобильной «техники».

Также на блошином рынке можно найти старую посуду.

Часть из них просто свалена в ящики, часть продают, расставив на столе.

На рынке много часов на любой вкус и кошелек. Все они работают на батарейках, а значит отключение света им не грозит.

Есть декоративные фигурки из глины.

И необычные светильники.

Продают не только фабричные старые вещи, но и вполне себе самоделки.

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