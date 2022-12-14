Прикрась ялинку і загадай бажання: в неділю у ботсаду ДНУ безкоштовний вхід

У ботанічному саду ДНУ пропонують прикрасити новорічну ялинку іграшками та загадати бажання. На роль Новорічної ялинки вибрано кипарисовика Лавсона на Самшитовій алеї. Іграшки можна приносити з собою або придбати у виставковому павільйоні.
Важливо: у неділю з 10:00 до 15:00 вхід абсолютно безкоштовний на територію сада (вхід в експозиційну оранжерею коштує 45 гривень).
Крім того, усі бажаючі можуть приносити корм для птахів та білок: несолоне та не смажене насіння соняшнику та гарбуза; зерно пшениці, вівса, проса; горіхи; сухофрукти, несолоне сало. Залишити корм можна у Виставковому павільйоні.
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